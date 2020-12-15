РИАМО - 15 дек. В ходе торгов годовая арендная плата за земельный участок в городском округе Егорьевск превысила стартовую в 42 раза, на лот претендовало три участника, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю с 7 по 11 декабря в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 47 человек, в электронных аукционах по аренде имущества приняли участие 6 человек.

«В городском округе Егорьевск на торгах по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1,1 тысячи квадратных метров на лот претендовало 3 участника, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 42 раза», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.