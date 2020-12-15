РИАМО - 15 дек. После обильного снегопада, который прошел в Москве и Московской области в ночь с понедельника на вторник, коммунальные службы активно расчищают тротуары и автомобильные дороги, передает корреспондент РИАМО.

На участках, где особенно затруднено движение людей, работают дворники. Для очистки дорог города от снега задействована специальная техника. Особое внимание уделяется путепроводам и эстакадам.

На улицах скользко, так как снег начал таять, пешеходы в основном идут достаточно медленно.

Въезд транспорта в Москву со стороны Варшавского шоссе из Подмосковья сильно затруднен.

За прошедшие сутки в столице и области выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет порядка 10 процентов от месячной нормы в декабре.

Ранее москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером во вторник. На движение транспорта в столице серьезно влияет снегопад, в связи с этим скорости будут ниже, чем обычно.

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