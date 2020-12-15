РИАМО - 15 дек. За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечили 5307 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели 539 859 человек с подтвержденным Covid-19, сообщил оперштаб Москвы.

Для подтверждения отсутствия коронавируса у человека после лечения проводятся специальные исследования.

«При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении.

Выздоровевшие от Covid-19 москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. У донора не должно быть хронических заболеваний, а также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, вылечившиеся могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от Covid-19 на дому.

Желающие стать донорами и соцволонтерами могут обратиться на горячую линию 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

За все время пандемии в Москве зарегистрировали более 698 тысяч случаев инфицирования Covid-19, скончались 10 022 пациента.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.