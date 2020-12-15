РИАМО - 15 дек. В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского модернизировали аппарат для лечения опухолей и сосудистых мальформаций в полости черепа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения коснулись не только аппаратной части комплекса «Гамма-нож», но и его программного обеспечения. Аппарат позволяет проводить операцию без разрезов кожи и трепанации черепа.

«Современная версия установки позволяет специалистам центра радиохирургии расширить спектр заболеваний головного мозга, при которых возможно минимально инвазивное лечение», — говорится в сообщении.

Теперь у гамма-ножа появилась возможность безрамного лечения без потери точности, а полностью рентгенопрозрачная система рамочной фиксации позволяет повысить точность визуализации патологических очагов в головном мозге. Также уменьшилось время лечения аппаратом.