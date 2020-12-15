РИАМО - 15 дек. Более 85% трудоспособных граждан Российской Федерации, то есть 76 миллионов человек, употребляют алкоголь, передает РИА Новости.

Соответствующий доклад подготовили специалисты федерального проекта «Трезвая Россия». По данным доклада, к трудоспособному населению страны относится 61% от всего населения страны — 89,6 миллиона человек.

«При этом 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем», — говорится в докладе.

Эксперты заявляют, что среди молодежи в последнее время также выросло систематическое потребление алкоголя. Доля вовлеченности молодых людей в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% по сравнению с 2018 годом.

Чаще всего граждане пьют пиво — в год россияне выпивают 8,5 миллиардов литров данного напитка. Вторым по популярности спиртным является водка — порядка 1 миллиарда литров в год.

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