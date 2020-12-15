РИАМО - 15 дек. Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу признано объектом культурного наследия и взято под охрану государства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Доходный дом был построен в 1910-1913 годах в стиле позднего модерна. Авторство принадлежит знаменитому архитектору Эрнсту-Рихарду Карловичу Нирнзее, а мемориальная ценность связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Климова. Дом был возведен по заказу его отца», — пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее в здании размещались квартиры для сдачи в аренду, а сейчас там находится часть факультетов театрального вуза.

Дома архитектора Нирнзее построены в центральной части столицы — в районах Тверской и Тверских-Ямских улиц, а также на Земляном Валу.