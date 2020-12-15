РИАМО - 15 дек. В декабре 127 московских предприятий поучаствуют в семи зарубежных выставках под брендом «Made in Moscow», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Только в декабре 127 столичных предприятий примут участие в семи ведущих международных событиях различных отраслей», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, среди отраслей, которые представят столичные компании, — ИТ, медицина и фармацевтика, текстильная промышленность, производство одежды и обуви, пищевая промышленность, а также индустрия красоты.

На международном IT-форуме Web Summit в Лиссабоне будут представлены 30 производителей программного и аппаратного обеспечения Москвы. На Gitex Technology Week в Дубае под столичным брендом выступать 25 компаний.

На одной из крупнейших выставок рынка аудиовизуального контента Азии Asia TV Forum & Market Online+ (ATF) будут представлены 19 московских компаний. Также на медицинской и фармацевтической выставке во Вьетнаме Vietnam Medi-pharm Expo примут побывают 15 компаний из Москвы.