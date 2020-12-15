РИАМО - 15 дек. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет порядка 10 процентов от месячной нормы в декабре, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За сутки, предварительно, в Московском регионе выпало до пяти миллиметров осадков. Это около 10 процентов от месячной нормы. Прирост снега везде был разным, местами до пяти сантиметров», — сказала Позднякова.

Во вторник в столице и области прогнозируется небольшой снег. Температура будет колебаться от минус 5 до ноля градусов.

Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.

Скандинавская зима: прогноз погоды в Москве на новогоднюю ночь и январь 2021 года>>