РИАМО - 15 дек. Столичные учащиеся победили в финале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, они взяли восемь из 15 разыгранных комплектов наград, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Золото завоевали Федор Ушаков из школы № 2007, Тимофей Федосеев из школы «Центр педагогического мастерства», Константин Фролов из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ», — говорится в сообщении.

Еще одна золотая медаль на счету Германа Перова из школы № 2101, Федора Ромашова и Даниила Сотникова из специализированного учебно-научного центра МГУ.

Также еще несколько ребят в составе шести команд получили две серебряные и четыре бронзовые медали.

В этом году отбор в финал олимпиады проходил по итогам региональных онлайн-турниров. Всего за победу боролись более 300 команд из разных регионов страны.