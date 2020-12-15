РИАМО - 15 дек. В настоящий момент пробки в столице составляют пять баллов, а уже вечером могут достигнуть девяти баллов из десяти возможных, так как на движение транспорта серьезно влияет снегопад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром во вторник движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе.

«От Лосиного острова до Дмитровского шоссе движение плотное — небольшое ДТП в средней полосе на 81-м километре. Также сложно на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до до съезда в сторону Ясенева», — говорится в сообщении.

На движение транспорта в столице серьезно влияет снегопад, в связи с этим скорости будут ниже, чем обычно. Вечером прогнозируются заторы до девяти баллов.

Пробки ожидаются в центральной части города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ — на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, на Северянинском путепроводе и 82-м километре МКАД.

Гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

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