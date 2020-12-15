РИАМО - 15 дек. С момента запуска сервиса по поиску необходимых услуг в разных жизненных ситуациях «Социальный навигатор» им воспользовались более 800 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис предоставляет почти 140 услуг по 22 категориям по более чем 650 адресам в Москве. Это услуги не только города, но и около 100 партнерских социально ориентированных НКО, а также несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис стал доступен москвичам с июля 2019 года на сайте департамента труда. С помощью него можно найти благотворительные организации, которые оказывают самые разные услуги.

Больше всего горожан в 2020 году интересовали услуги поиска работы и обучения, услуги центров соцобслуживания, а также помощь семьям с детьми-инвалидами, юридическая помощь и психологическая помощь.

Более того, в скором времени в сервисе появятся свыше ста новых благотворительных организаций, которые получили гранты от правительства города в текущем году.

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