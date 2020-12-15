РИАМО - 15 дек. В случае экстренной ситуации на единый номер «112» можно обратиться пятью различными способами, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Позвонить на номер «112» вы можете с мобильного телефона (даже если у вас нет денег на счету или не вставлена сим-карта), со стационарного телефона или таксофона», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно написать СМС-сообщение на короткий номер «112». Кроме того, обратиться в службу-112 можно с помощью мобильного приложения службы спасения Московской области. Его можно бесплатно скачать в Google Play и App Store по запросу «112 МО». В приложении есть много и других полезных функций.

Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться за помощью, набрав в Skype имя абонента Help112mo. Автомобилисты могут использовать для этих целей оборудование системы «Эра-Глонасс».

Система-112 Московской области работает с 1 июня 2015 года. В ее обеспечении задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За все время работы было принято и обработано более 45,8 миллиона вызовов.