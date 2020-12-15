РИАМО - 15 дек. На рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за клевету в Сети, сообщается на сайте kp.ru.

Инициативу выдвинул депутат Дмитрий Вяткин.

«Наказание за подобное нарушение предлагается увеличить до одного миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Изменения предполагают поправки в статью 128.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Так, законопроект предусматривает, что распространение заведомо ложных сведений будет наказываться штрафом в размере до 1 миллиона рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода за период до одного года, либо обязательными работами до 240 часов, либо арестом до двух месяцев.

Также за клевету с использованием служебного положения будут штрафовать на сумму до 2 миллионов рублей. Также за это преступление предусматривается до 320 часов обязательных работ, а также до четырех месяцев ареста или лишение свободы на срок до трех лет.

Инициатива предполагает, что распространение ложных сведений о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет наказываться штрафом до 3 миллионов рублей или лишением свободы до четырех лет.

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет», — уточняется в документе.

По данным СМИ, в правительстве РФ поддержали законопроект. Верховный суд подчеркнул, что инициатива по ужесточению уголовной ответственности за клевету в Сети «концептуальных возражении не вызывает».

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