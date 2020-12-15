РИАМО - 15 дек. Приложением «ЕМИАС.ИНФО» воспользовались более 500 тысяч раз с момента запуска в нем мобильной электронной медицинской карты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пользоваться разделом «Медкарта» могут горожане старше 15 лет. Для этого нужно иметь московский полис ОМС и оформить доступ на портале mos.ru», — говорится в сообщении.

В декабре пользователям стала доступна запись на вакцинацию от коронавируса в пунктах на базе столичных поликлиник. Пока сделать прививку предлагают работникам образовательных и медучреждений, соцслужб, центров госуслуг, учреждений культуры, а также сферы услуг и торговли.

В мобильном приложении можно записаться на прием к врачу, на сдачу анализов, а также посмотреть свои записи и перенести их.

Также через приложение можно автоматически записывать в карту показатели здоровья на данный момент, если настроить синхронизацию с приложениями Apple Health и Google Fit.