РИАМО - 15 дек. Проекты десяти московских волонтеров смогли занять призовые места на всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2020», говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

В 2021 году победители и призеры всероссийского конкурса будут заниматься развитием своих проектов, в этом им будут помогать наставники.

«Москву в финале конкурса представляли 20 волонтеров, десять из них заняли призовые места. Это замечательный результат. Мы рады за ребят, мы гордимся ими и поздравляем все добровольческое сообщество столицы», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она уточнила, что благодаря примеру добровольцев столицы больше горожан начали приобщаться к волонтерским программам и социально значимым инициативам.

Одной из победительниц конкурса стала Ольга Лоева с программой наставничества для молодых инвалидов «Шаг в профессию 2.0». Она выиграла в номинации «Равенство возможностей».

К проекту-победителю уже присоединились свыше 500 человек из столицы и других российских регионов. Участники проект получают компетенции, возможность устроиться на работу, стажироваться в компании, а еще открыть свой бизнес.

Дипломы лауреатов конкурса получили Николай Старченко (номинация «Доброе дело»), Дмитрий Баженов («Оберегая сердцем»), Екатерина Дорогина («Помощь детям»), Вячеслав Давыдкин («Уверенные в будущем»), Валерия Пугачева («Организатор добровольчества»), Александра Калашникова («Говорит волонтер»), Ольга Журавлева («Помощь животным»), Виктор Сергеев («Равенство возможностей»), Елизавета Олескина (номинация «Доброе дело», подноминация #МыВместе).

В юбилейном конкурсе «Доброволец России» приняло участие рекордное количество человек: на конкурс подали 53 219 заявок в 14 номинациях. При этом около 2,5 тысяч заявок отправили жители столицы, что в три раза больше, чем в 2019 году. Количество финалистов из Москвы также выросло: с шести в 2019 году до 20 в этом году.

Лауреаты конкурса получат поддержку - до 2 миллионов рублей. Общий грантовый фонд конкурса 2020 года составляет 90 миллионов рублей. А еще их проекты получат широкую информационную поддержку.

Для поддержки добровольческих инициатив в мегаполисе был создан ресурсный центр «Мосволонтер», который объединяет активных москвичей, некоммерческие организации, власть и бизнес для совместного решения социально значимых задач.

В базе ресурсного центра зарегистрированы свыше 100 тысяч волонтеров.