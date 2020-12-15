РИАМО - 15 дек. Все станции Некрасовской линии столичной подземки утром во вторник возобновили работу, сообщается в Telegram-канале «Метро. Оперативно».

Ранее ряд станций метро на юго-востоке города закрывали с 12 декабря для проведения работ по подготовке к открытию станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии.

«Все станции Некрасовской линии открыты и работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом сохраняются ограничения на Большой кольцевой линии метро.

В настоящий момент закрыты для пассажиров станции «Хорошевская» и «Шелепиха». Также поезда не ходят между станциями «Деловой центр» и «ЦСКА».

Кроме того, на участке «ЦСКА» — «Савеловская» составы следуют с увеличенными интервалами.