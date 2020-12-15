РИАМО - 15 дек. Правоохранители задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина, не имея соответствующего разрешения, отловил трех самок сапсанов — хищных птиц из семейства соколиных — в Ямало-Ненецком автономном округе.

«После подозреваемый перевез птиц в свою московскую квартиру с целью их дальнейшей продажи. Сапсанов обнаружили в шкафах и на балконе квартиры, где проживал злоумышленник», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении москвича возбудили уголовное дело, а птиц передали под наблюдение специалистам-орнитологам.