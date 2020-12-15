РИАМО - 15 дек. Жители и гости Московской области за минувшую неделю совершили более 240 тысяч вызовов на единый номер спасения «112», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования – более 110 тысяч, вызовы комплексного реагирования – более 17,6 тысячи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 66% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области работает с 1 июня 2015 года. В ее обеспечении задействовано более 3,6 тысячи специалистов. За все время работы было принято и обработано свыше 45,8 миллиона вызовов.