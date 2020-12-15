РИАМО - 15 дек. За прошедшие сутки в столице скончались 77 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 10 022, сообщает оперативный штаб Москвы.

За все время в Москве зарегистрировали более 698 тысяч случаев инфицирования Covid-19. При этом вылечились от коронавируса более 534 тысяч пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в материале.

В столице действует масочно-перчаточный режим — маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и в транспорте. Также граждане из групп риска должны соблюдать домашний режим. Ученики старших классов и студенты продолжают обучение в дистанционном формате.

Ранее в Москве началась запись на вакцинацию работников центров госуслуг, культуры, сферы торговли и услуг. Ранее такая возможность появилась для сотрудников городских образовательных и медорганизаций, а также работников соцслужб.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.

- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

- В России не собираются вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Ранее такие предположения делали некоторые СМИ.

- Музеи Подмосковья возобновили работу в обычном режиме. Перерыв в работе культурных объектов длился около двух месяцев.

- Онлайн‑запись на вакцинацию от Covid‑19 запустили в Подмосковье. Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.