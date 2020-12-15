РИАМО - 15 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, температура воздуха днем будет колебаться от минус 5 до 0 градусов, местами возможно выпадение снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 5 до 0», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.

Для большинства метеозависимых людей такие условия погоды не являются нагрузочными, отмечают синоптики.

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