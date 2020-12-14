РИАМО - 14 дек. Проект «Снежный караван», посвященный подмосковной продукции, стартует в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Еще один проект, посвященный подмосковной продукции, — «Снежный караван». Он появился в этом году из-за новых условий. Мы не могли себе позволить сделать какое-то одно большое мероприятие, как было в прошлом году в Дмитрове. Поэтому было принято решение разбить на локации, чтобы люди не съезжались на одну площадку», - сказала Виртуозова.

Локальные площадки появятся в основных туристических городах: Зарайске, Коломне, Дмитрове, Балашихе, Видном, Рузе, Солнечногорске.

«Приедет большой красивый сказочный караван в город, на большие площади. Где-то это будет на набережной — зависит от решения муниципалитета. Для нас крайне важно, чтобы это было большое пространство, чтобы люди рассредоточились», - отметила Виртуозова в интервью «360».

Сказочный караван приедет с большим количеством сюрпризов. Это и сыры, и разная подмосковная продукция. Это будут маленькие локальные ярмарки, но на них жители смогут подышать воздухом, купить все, что нужно, немного посмеяться, улыбнуться и порадоваться зиме.

Виртуозова отметила, что в регионе не будет гуляний, но будет уютная, камерная атмосфера подготовки к домашнему чудесному празднованию Нового года.

Ярмарки «Снежный караван» пройдут с 21 по 27 декабря.

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