РИАМО - 14 дек. Проект «Снежный караван», посвященный подмосковной продукции, стартует в Подмосковье, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Локальные площадки появятся в основных туристических городах: Зарайске, Коломне, Дмитрове, Балашихе, Видном, Рузе, Солнечногорске.
«Приедет большой красивый сказочный караван в город, на большие площади. Где-то это будет на набережной — зависит от решения муниципалитета. Для нас крайне важно, чтобы это было большое пространство, чтобы люди рассредоточились», - отметила Виртуозова в интервью «360».
Сказочный караван приедет с большим количеством сюрпризов. Это и сыры, и разная подмосковная продукция. Это будут маленькие локальные ярмарки, но на них жители смогут подышать воздухом, купить все, что нужно, немного посмеяться, улыбнуться и порадоваться зиме.
Виртуозова отметила, что в регионе не будет гуляний, но будет уютная, камерная атмосфера подготовки к домашнему чудесному празднованию Нового года.
Ярмарки «Снежный караван» пройдут с 21 по 27 декабря.
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