РИАМО - 15 дек. В столичном театре «Современник» с 10:00 начнется гражданская панихида по советскому и российскому актеру Валентину Гафту, сообщается на сайте театра.

Гафт скончался 12 декабря. Ему было 85 лет.

«В этот печальный день мы просим вас не забывать о мерах безопасности и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию», - говорится в сообщении.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Он закончил Школу-студию МХАТ. Дебют актера состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Затем Гафт работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной). А с 1969 года перешел в театр «Современник».

Гафт запомнился многим зрителям по ярким ролям в кинофильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.​

«Его ехидные афоризмы ходили в народе»: пользователи соцсетей скорбят о смерти Гафта>>