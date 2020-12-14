РИАМО - 14 дек. В Королеве состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием представителей администрации и директоров образовательных учреждений, основной темой стало обеспечение безопасности детей на дорогах, около двух школ организуют пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета городского округа.

Председателем комиссии был избран заместитель главы Королева Павел Котов.

«Участники заседания обсудили предложения по обустройству светофоров, дорожных знаков, пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей рядом со школами и на пути следования детей от домов к образовательным учреждениям», - говорится в сообщении.

В частности, приняли решение обустроить пешеходный переход по улице Богомолова, в районе школ №13 и №1.

«Также по предложению ограничить скорость автотранспорта по улице Корсакова (район школы №1) принято решение внести изменения в схему организации дорожного движения и установить искусственную неровность при наступлении благоприятных погодных условий», - говорится в сообщении.

Всего было проработано 20 предложений, по каждому приняты решения и назначены ответственные сотрудники.