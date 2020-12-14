РИАМО - 14 дек. Завершено расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката, обвиняемого в покушении на мошеннические действия, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«С октября по ноябрь 2019 года адвокат, действуя совместно с неустановленными лицами, в ходе неоднократных встреч с учредителем коммерческой компании, интересы которого представлял, склонял последнего передать ему денежные средства в размере 150 тысяч долларов США», - сказала Иванова.

Адвокат уверял мужчину, что передаст деньги судье для судебного решения в пользу компании. В действительности представитель намеревался присвоить деньги и распорядиться ими по своему усмотрению.

В декабре 2019 года в одном из ресторанов, расположенном в поселении Сосенское, при передаче денежных средств, проходившей под контролем оперативных служб, адвоката задержали.

Уголовное дело направлено в прокуратуру.