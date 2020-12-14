РИАМО - 14 дек. В этом году в Московской области провели цифровую инвентаризацию систем наружного освещения с занесением информации в Региональную географическую информационную систему, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Ее провели для определения приоритетности направления финансов на обслуживание существующих линий освещения, строительство и капремонт линий, выявления «темных мест» – неосвещенных улиц, проездов и дворов, привлечения внебюджетных источников финансирования, а еще для уменьшения числа жалоб жителей на состояние наружного освещения.

«Для достижения целевых показателей по инвентаризации систем наружного освещения, в рейтинг 50 целевых показателей развития Московской области 2020 года был включен показатель «Светлый город. Цифровая инвентаризация освещения», характеризующий долю объектов наружного освещения, по которым проведена цифровая инвентаризация», - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, по итогам этого года всеми муниципалитетами Московской области был выполнен целевой показатель рейтинга 50, проведена цифровизация линий, светильников, кронштейнов, опор (мачт), приборов и аппаратов управления наружным освещением.

«В состав цифровой инвентаризации вошли 27 тысяч километров линий наружного освещения, более 600 тысяч светильников, более 15 тысяч пунктов питания, а также более 2 тысяч объектов архитектурно-художественного освещения», - добавил министр.

Он уточнил, что по итогам инвентаризации разработаны дорожные карты привлечения внебюджетных источников финансирования государственно-частного партнерства в развитие наружного освещения городских округов.

Также проведение цифровой инвентаризации позволит более точно формировать информацию для расчета индекса качества городской среды, включающий индикаторы по доле освещенных частей улиц и доле объектов и зданий, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой.