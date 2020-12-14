РИАМО - 14 дек. Участники проекта «Зима в Подмосковье» должны соблюдать меры профилактики против коронавируса на фестивальных площадках, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Новый год — это сказочный и волшебный праздник, его невозможно отменить. «Зима в Подмосковье» будет проходить в новых условиях. И будут особые меры безопасности, но люди уже о них знают, потому что мы почти год живем в этой обстановке. Всем известно про маски, дистанцию. На каждой площадке у нас будут вывешены таблички, которые будут напоминать о мерах безопасности», - сказала Виртуозова в интервью «360».

Она отметила, что в этом году для жителей Подмосковья пройдет премьерный показ выставки «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском музее, на которой представят работы конца XIX — начала XX века.

«Это богатейшая выставка с самыми известными именами», - отметила Виртуозова.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» работают 16 горнолыжных курортов, 785 катков и 187 лыжных трасс.

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