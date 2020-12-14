РИАМО - 14 дек. Во избежание распространения коронавируса на территории Московской области сотрудники Госадмтехнадзора проводят профилактические рейды, выявляющие нарушителей масочного режима, с начала октября было выявлено почти 7 тысяч нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Рейды проходят совместно с представителями полиции, администраций и общественниками.

«Всего с начала октября текущего года проведено 2438 профилактических рейдов в 64 муниципальных образованиях Московской области. Рейды проводятся в общественных местах: торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах, автомобильных заправках», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что по итогам рейдов выявлено 6667 нарушителей масочного режима. По всем случаям проведена разъяснительная работа. Также в регионе было зафиксировано 2685 случаев несоблюдения социальной дистанции.

В общественных местах и пассажирском транспорте Подмосковья нужно обязательно соблюдать масочный режим.

Всего в Московской области зарегистрировано 129 305 случаев коронавирусной инфекции, умерли 2505 человек, выздоровели 91 222 пациента.

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Текстовая трансляция

14 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках.

- Подтверждена высокая эффективность российской вакцины «Спутник V». Среди испытуемых из группы, которая получила плацебо, было зарегистрировано 20 тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В группе, где использовалась вакцина, подобных случаев не выявлено.

- В России не собираются вводить жесткий карантин в новогодние праздники. Ранее такие предположения делали некоторые СМИ.

- Музеи Подмосковья возобновили работу в обычном режиме. Перерыв в работе культурных объектов длился около двух месяцев.

- Онлайн‑запись на вакцинацию от Covid‑19 запустили в Подмосковье. Для вакцинации по Covid завершены все работы на 92 пунктах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Около 355 тыс исследований провели в амбулаторных КТ-центрах в Москве с начала пандемии. В конце ноября в столице открыли еще 12 центров, призванных усилить поликлиническое звено.

- 1370 пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. Всех пациентов, а также близко контактировавших с ними лиц взяли под медицинское наблюдение.

- За сутки в России зарегистрировали 27 328 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 484 больных. В Москве - 5 874.

- Ни один регион РФ не находится в «тяжелой» зоне по Covid‑19. Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато​.

- В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 9 945 человек.