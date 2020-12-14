РИАМО - 14 дек. В следующем году в подмосковных Мытищах отремонтируют пять почтовых отделений, которые находятся в собственности «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

Заместитель главы администрации Мытищ Ирина Шилова встретилась с начальником Мытищинского почтамта Павлом Никаноровым. Стороны обсудили, какие почтовые отделения требуют ремонта и какие войдут в план ремонтных работ на следующий год.

«Павел Никаноров пообещал, что в следующем году ремонтные работы в них будут выполнены. В федеральной собственности находятся помещения четырех почтовых отделений. Вопрос их передачи в ведение акционерного общества («Почта России» - ред.) находится на контроле Мытищинского почтамта. В муниципальной собственности почтовых помещений нет», - говорится в сообщении.

На встрече также обсудили перспективы возобновления работы отделения №1, расположенного на Привокзальной улице в Перловке. Это отделение, закрытое в середине этого года, находится в аварийном состоянии и на данный момент идет подготовка документов, подтверждающих невозможность эксплуатации здания.

«Сейчас жители Перловки идут через железную дорогу в отделение №18 на Новомытищинском проспекте – это неудобно, поэтому «Почта России» при участии муниципалитета рассматривает возможность временного размещения отделения в ТЦ «Перловский» или в цокольных этажах новостроек в Восточной Перловке», – отметила Шилова.