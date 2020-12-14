РИАМО - 14 дек. За неделю подмосковная Госжилинспекция обработала 7,4 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), по сравнению с позапрошлой неделей число обращений выросло на 2%, но в 28 муниципальных образованиях региона их стало меньше, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений составилигородские округа Клин (минус 82%), Лобня (минус 47%), Протвино (минус 45%), Волоколамский и Шатура (минус 41%)», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество заявок (1033) пришло в категории «Ненадлежащая уборка подъездов», но число жалоб на грязные места общего пользования уменьшилось в 20 муниципалитетах, Самое большое уменьшение отмечено в городских округах Клин (минус 85%), Талдомский (минус 83%), Краснознаменск и Шатура (минус 67%).

На втором месте осталась категория «Неисправности дверей в местах общего пользования» (594 заявки). Здесь количество обращений снизилось в 18 муниципалитетах. В лидерах – Истра (минус 75%), Дзержинский (минус 67%), Ступино (минус 60%).

В занявшей третье место категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы» количество заявок (их поступило 560) снизилось в 21 округе. Лидируют здесь Клин (минус 89%), Ивантеевка (минус 75%), Дзержинский, Лосино-Петровский и Можайский (минус 67%).

Топовые категории находятся на особом контроле Госжилинспекции региона. Все заявки жителей ежедневно детально анализируются совместно с представителями органов местного самоуправления.