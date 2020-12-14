РИАМО - 14 дек. В России подвели результаты первой в стране премии, посвященной детективному и остросюжетному жанрам, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«За право называться лучшими боролись отечественные и иностранные авторы, литературные произведения, фильмы и сериалы», - говорится в сообщении.

Шорт-лист премии «Русский детектив» по литературным номинациям был сформирован по итогам народного голосования на книжном рекомендательном сервисе LiveLib, по кино- и сериальным номинациям — по итогам работы экспертного совета премии. Члены жюри подвели итоги и выбрали лауреатов и финалистов.

Председатель жюри премии Сусанна Альперина отметила, что самые важные особенности первой премии «Русский детектив» 2020 года заключаются в том, что премия состоялась, был выбор среди номинантов и выполнена главная задача — привлечь внимание к жанру детектива и поиску новых авторов.

«Не все ранее знали, что появилась такая премия, и все равно заявок оказалось много. Можно лишь представить, сколько их будет в следующем году, и еще через год, и еще и еще. Жанр востребован, таланты — есть. Премия сумела сгруппировать вокруг себя лучших представителей жанра — не только в России, но и за рубежом», - сказала Альперина.

Цель премии «Русский детектив» — поддержка и развитие детективного жанра, поиск новых имен, а также создание ориентиров для читателей и зрителей. Создатели премии убеждены, что в рамках детектива создается множество качественных произведений, которые достойны внимания и высших наград. Премия будет вручаться ежегодно.​