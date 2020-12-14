РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 дек. Порядка 2,5 тысяч участников долевого строительства получат ключи в городском округе Красногорск до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава городского округа Эльмира Хаймурзина провела традиционное еженедельное совещание с заместителями и руководителями профильных направлений.

«Президентом России Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена задача решить вопрос обманутых дольщиков к 2023 году. В нашем округе до конца этого года ключи получат 2427 участников долевого строительства, в следующем году – больше 4 тысяч», - сказала Хаймурзина.

Она призвала всех ответственных по данному вопросу держать эту работу на постоянном контроле.

В этом году в округе сданы 12 проблемных жилых домов. В плане на 2021 год – 24 многоквартирных дома.