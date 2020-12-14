РИАМО - 14 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили 25 строящихся объектов на соблюдение технических требований и провели 67 обследований зданий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На текущей неделе запланированы совместные проверки 25 объектов строительства», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Внеплановые проверки по установлению законности возводимых строений прошли в Красногорске, Истре, Одинцове, Дмитрове, Пушкине, Воскресенске, Раменском и Мытищах.

Специалисты определяли площадь и высоту зданий и земельных участков, толщину и прочность бетона, ширину оконных и дверных проемов, количество этажей и другие технические характеристики.