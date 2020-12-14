РИАМО - 14 дек. В связи с погодными условиями Главгосстройнадзор Московской области проверил уборку снега на строительных площадках региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники Главгосстройнадзора проверили уборку снега и подъездных путей к поднадзорным объектам. Серьезных нарушений на объектах не выявлено», - сказал начальник Главгосстройнадзор региона Артур Гарибян.

Он добавил, что застройщики оперативно принимают все необходимые меры по борьбе со стихией для обеспечения безопасности строительных работ.

Инспекторы также внимательно контролируют соблюдение требований пожарной безопасности. Во время проверок специалисты проверили отсутствие запрещенных обогревательных приборов.