РИАМО - 14 дек. На 68-м километре МКАД, где ранее произошла дорожная авария и образовался затор, освободили проезжую часть, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее две машины столкнулись на МКАД, были заняты средние полосы трассы. По предварительной информации, пострадал один человек. Движение по внутренней стороне дороги было затруднено на протяжении 4 километров.

«Проезжая часть освобождена. Движение полностью восстановлено», - говорится в сообщении.