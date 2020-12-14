РИАМО - 14 дек. На территории Богородского городского округа установили восемь малогабаритных постов контроля качества атмосферного воздуха, это сделали по заказу «Мособлэкомониторинга», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«На сегодняшний день установлено уже 33 поста в округах, откуда поступает больше всего обращений по поводу качества воздуха, - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что речь идет о Балашихе, Люберцах и Богородском округе. В рамках создания территориальной системы экомониторинга до конца года установят 65 малогабаритных постов.

Посты уже подключены и работают в тестовом режиме. Они помогут создать глобальную систему экологического мониторинга.

Установленные посты анализируют наличие десяти основных загрязняющих веществ: PM2.5, и PM10 (взвешенные частицы), диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, формальдегид, аммиак, сероводород, метан.