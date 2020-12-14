РИАМО - 14 дек. В рамках новогодних мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» в 2020-2021 годах пройдут выставки, ярмарки, концерты, фестивали, говорится в сообщении комитета по туризму Московской области.

На выставке «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском историко-художественном музее все желающие смогут насладиться 87 шедеврами русской художественной культуры XIX-начала XX веков. Она откроется 16 декабря.

«С 21 по 27 декабря по городам области отправится самая большая передвижная ярмарка «Снежный караван». Праздничные фургоны приедут в Балашиху, Коломну, Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров. Жители этих городов смогут купить на ярмарке продукты и изделия ручной работы от подмосковных фермеров и ремесленников. Будет концертная программа с лотереей и новогодними угощениями», – говорится в сообщении.

24 декабря в «Новом Иерусалиме» откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», где посетители увидят произведения XVI-XVII веков фламандских и голландских мастеров одной из крупнейших частных коллекций в России.

Также в «Новом Иерусалиме» 29 декабря начнет работать «Небесная мастерская». Выставка будет посвящена народным художественным промыслам Подмосковья.

На 31 декабря запланировано одно из старейших спортивных соревнований, а именно «Манжосовская лыжня». Она состоится в Одинцовском городском округе в 51 раз. А традиционный для Красногорска международный фестиваль «Рождественская звезда» пройдет 3 января.

5 января в Сергиевом Посаде откроется фестиваль зимней рыбалки «Мормышка». Соревнования по зимней ловле, спортивный забег, конкурс рисунка на снегу «Подводный мир», а также интерактивная детская программа – все это ждет гостей фестиваля.

В Подольске 5 января пройдет фестиваль «Ледовая феерия» с театрализованным шоу на фоне ледовых фигур, а в парке «Раздолье» – спортивно-анимационный фестиваль.

6 января в Клину откроется фестиваль чайных традиций «Самоварное настроение», где гости научатся растапливать самовар, а также гадать на чайной заварке.

С 6 по 8 января в городском округе Истра состоится фестиваль «Сказочное Рождество», где будут работать зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от фермеров и ремесленников региона.

«Комитет по туризму также подготовил пять двухдневных новогодних туристических маршрутов по Подмосковью: Руза — Можайск, Сергиев Посад — Дмитров, Серпухов — Чехов, Коломна — Зарайск, Истра — Волоколамск», – добавляется в материале.

Поклонникам гастротуризма предлагается посетить лучшие рестораны Подмосковья, в числе которых Kitchen market (Серпухов), Lounge Cafe Pastila (Коломна), «Культурные люди» (Химки) и другие.

На объектах будут следить за соблюдением социальной дистанции, а также наличием масок и перчаток.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>