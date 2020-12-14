РИАМО - 14 дек. Лесные питомники комитета лесного хозяйства Московской области 18 декабря откроют двери для тех, кто захочет срубить новогоднее дерево собственными руками, это можно будет сделать до 30 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В прошлом году акция «Ель домой – всей семьей» нашла позитивный отклик у жителей региона. За десять дней работы питомников почти тысяча колючих красавиц была выбрана для украшения на Новый год. В этом же году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой эту акцию было решено провести в ином формате: спокойно, без культурно-массовых мероприятий, с соблюдением всех мер безопасности», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Предпочтение самим выбрать для себя новогоднюю ель появилось у жителей Московской области в последние несколько лет. В лесах региона вырубка елок запрещена. За нарушение лесного законодательства предусмотрен штраф и уголовная ответственность.

Выбрать и срубить понравившуюся ель жители могут в двух лесных питомниках – Дмитровском и Сергиево-Посадском.

«Под рубку предназначены только деревья, специально выращенные для этих целей на новогодних плантациях питомников. Их стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер от 1 метра до 1,5 метра, Вам обойдется в 300 рублей», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что двухметровую ель можно будет купить за 700 рублей. А миниатюрное новогоднее дерево высотой до полуметра можно приобрести за 30 рублей.