РИАМО - 14 дек. В понедельник в Подмосковье началась операция «Елочка», специалисты будут патрулировать леса для охраны хвойных деревьев, а за нелегальную рубку можно получить штраф или лишиться свободы на два года, сообщил начальник контрольно-ревизионного отдела ГКУ «Мособллес» Александр Лазарев.

Он отметил, что в прошлом году за неделю перед Новым годом ущерб от вырубки молодых елей и сосен в регионе превысил 100 тысяч рублей, было зафиксировано 17 фактов нарушений.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч – для юридических лиц», – сказал Лазарев в эфире «Радио 1».

По его словам, если нанесенный ущерб составит свыше 5 тысяч рублей, то злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Тогда придется заплатить штраф от 500 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до двух лет.

Он подчеркнул, что незаконная рубка деревьев является нарушением Лесного законодательства страны.

Лазарев добавил, что в операции «Елочка» в регионе принимают участие специалисты «Мособллеса» совместно с полицейскими и органами местного самоуправления.

«Осуществляется усиленное патрулирование лесных массивов. К нам присоединяются как сотрудники ГИБДД, так и сотрудники правоохранительных органов, наши общественные лесные инспекторы и общественные организации, с которыми у нас заключены соглашения», - заключил он.