РИАМО - 14 дек. Все сервисы Google, в которых раньше произошел сбой, снова заработали, сообщает Газета.ru.

Ранее перестали работать такие продукты компании Google, как YouTube, Gmail, «Google Документы», Google Play и другие. По данным сайта Downdetector, с проблемой столкнулись пользователи из России и страны Европы.

«Администрация Google достаточно быстро взяла контроль над ситуацией и восстановила доступ к сервисам в течение часа. Многие пользователи оценили скорость реакции компании», - говорится в сообщении.

Из-за сбоя не было доступа к почте Gmail, Google-документам, магазину приложений Google Play и поисковой системе.​​