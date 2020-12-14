РИАМО - 14 дек. Городские службы Москвы подготовились к снегопаду и будут работать предстоящей ночью и утром, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вечером в понедельник в столице прогнозируют снегопад. К утру 15 декабря в мегаполисе выпадет 2-4 миллиметра осадков, и снега прибавится на 2-4 сантиметра.

«Ориентировочно с 23:00 коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, аналогичные мероприятия будут проведены и утром», - сказал Бирюков.

Он отметил, что для уборки снега задействуют необходимое количество техники и дворников.

При очистке города от снега особое внимание будет уделяться пешеходным зонам, тротуарам, остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам.

Противогололедная обработка затронет мосты, тоннели, набережные и другие дорожные объекты.