РИАМО - 14 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада в Транспортном проезде в Одинцове, возгорание тушат более 80 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 15.33 в понедельник. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2. На месте инцидента организовали штаб и два участка тушения загоревшегося здания.

«В 18:40 локализация пожара на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В 19:40 ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 84 человека и 23 единицы техники.

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