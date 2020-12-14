РИАМО - 14 дек. В столице заработала новогодняя иллюминация, в городе включили порядка 4 тысяч новогодних инсталляций, подготовка к украшению заняла 1,5 месяца, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С сегодняшнего дня включается новогодняя праздничная подсветка, включаются новогодне-праздничные инсталляции. <…> По городу оформлено около 4 тысяч различных крупных инсталляций, огромное количество объектов торговли, предприятий, организаций оформлены ими самими и показывают красоту нашего города», - сказал Бирюков.

Он добавил, что подготовка к украшению города заняла 1,5 месяца. Предприятия комплекса городского хозяйства и других служб занимались подготовкой мест и прокладкой электрических коммуникаций, чтобы осветить инсталляции.​

К Новому году столицу украсят также свыше 1 тысячи праздничных елей высотой от 8 до 25 метров.

Украшения не будут убирать с улиц мегаполиса до весны.

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