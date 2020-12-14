РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский в доме произошла авария, с самого утра дом отключен от водоснабжения и теплоснабжения, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель ЕДС ЖКХ Люберец.

В поселке Октябрьский в микрорайоне Восточный в доме 1 произошла авария.

«Дом отключен от водоснабжения и теплоснабжения с 10:30 сегодняшнего дня. Поврежден силовой электрический кабель. Устранением занимается ресурсоснабжающая компания «Мосэнергосбыт». Сроки устранения несколько раз переносились, последний срок - 18:00, но работы еще не завершены. В доме 573 квартиры, в ЕДС ЖКХ поступило 93 обращения», - сказал представитель.