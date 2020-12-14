РИАМО - 14 дек. В конце 2020 года в тестовом режиме планируют запустить движение на выезде из микрорайона Новая Трехгорка на Северный обход Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал строящийся объект вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком.

«Необходимость нового выезда сложно переоценить. Это густонаселенные территории, и новая развязка станет серьезным подспорьем для всех, кто ездит на машине — появится выезд не только на Северный обход, но и на МКАД. Новый участок позволит существенно сэкономить время дороги на работу и обратно, позволяя объехать пробку на Минском шоссе. В конце этого года мы уже запустим движение автомобилей по этому отрезку в тестовом режиме», – сказал Иванов.



Выезд на Северный обход из микрорайона Новая Трехгорка ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Строительство дороги ведется в очень плотном режиме. Завершить основные работы и открыть движение из Трехгорки для автотранспорта планируется уже к концу этого года. Новая дорога избавит поселки Немчиновка и Ромашково от транзита и обеспечит выезд из Трехгорки на Северный обход Одинцова и дополнительный выезд на МКАД», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что после завершения строительства дороги для водителей появится альтернативная возможность объехать пробку на Минском шоссе.

В 2021 году на данном участке также начнется строительство нового выезда с улицы Чистяковой на Северный обход. Работы будут проходить в два этапа: строительство нового участка дороги протяженностью 880 метров, а также реконструкция участка трассы длиной 930 метров.