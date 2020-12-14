РИАМО - 14 дек. Администрация городского округа Электросталь сдаст в аренду земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь Московской области объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка (50:17:0011606:74) площадью 1,2 тысячи квадратных метров, расположенного на улице Л. Толстого», – говорится в сообщении.

Срок арендной платы составляет 13 лет и 2 месяца, а начальная цена сумма годовой аренды составляет 130 тысяч рублей. Участок земли предусмотрен под индивидуальное жилищное строительство. Он также свободен от капитальных строений и сооружений. На участке присутствует кустарная растительность, он не огорожен и не окошен.

Электронный аукцион состоится 1 февраля. Для того, чтобы стать участником торгов, необходимо подать заявку на участие. Они принимаются до 27 января 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 47171.