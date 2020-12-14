РИАМО - 14 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялось официальное открытие зимнего сезона 2020 года, организаторы подготовили ряд спортивных и новогодних мероприятий для всех желающих, говорится в сообщении пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В 13:00 в день открытия прошел бесплатный лыжный мастер-класс для детей старше восьми лет, который провел мастер спорта международного класса, победитель этапов Кубка мира и чемпион России по лыжным гонкам Михаил Девятьяров. Ближе к вечеру состоялась церемония зажжения новогодней иллюминации с участием главных зимних персонажей и музыкальных групп.

«На территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха официально открылся зимний сезон. В его рамках организаторы подготовили для жителей и гостей Одинцова развлекательную новогоднюю и спортивную программы. Днем мастер-класс по лыжам для ребят провел мастер спорта международного класса, победитель этапов Кубка мира и чемпион России по лыжным гонкам Михаил Девятьяров», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что вечером в парке зажгли огни на рождественской елке. Со стартовой поляны Одинцовского парка символы новогодней иллюминации отправились во все территориальные управления муниципалитета.

Помимо этого, на территории парка торжественно открыли филиал резиденции Деда Мороза. Теперь новогодний волшебник будет ждать детей каждые выходные с 14:00 до 16:00. Чтобы попасть в приемную Деда Мороза, необходимо заранее забронировать время по телефону: +7 (926) 341-20-82.