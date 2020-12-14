РИАМО - 14 дек. Пожарные локализовали возгорание, произошедшее на складе в Транспортном проезде в Одинцове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия к месту ЧП первого пожарно-спасательного подразделения было открытое горение внутри склада. В 16:35 был объявлен повышенный ранг пожара №2.

«По состоянию на 17:15 площадь горения составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Организован штаб пожаротушения, создано два участка тушения пожара. В 18:40 локализация пожара», - говорится в сообщении.

Возгорание на складе в Одинцове тушат 84 человека и 23 единицы техники.

Видео крупного пожара в промзоне в Подмосковье>>