РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Квесты для школьников начнут проводить в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 15 декабря по 20 января усадьба Знаменское-Губайлово приглашает школьников городского округа Красногорск на новогодние и зимние квесты от квестории «Мой Красногорск», - говорится в сообщении.

Ребят ждут новогодний квест-детектив с мастер-классами для 2-5-х классов «По следам Санты» и исследовательский квест для 5-7-х классов «Один час до Южного Полюса».

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах администрации горокруга и МАУ КВК «Знаменское-Губайлово».​