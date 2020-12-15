РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В четырех домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат свет во вторник из-за ремонтных работ на подстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 15 декабря будут производиться ремонтные работы на подстанции. Во время ремонта, с 13:00 до 15:00, электричество не будет подаваться в многоквартирные дома по адресам: улица Революции, 1А, 1Б, 3А и 3Б», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.