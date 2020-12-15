РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Плановое отключение электроэнергии состоится во вторник в деревне Малые Петрищи городского округа Щелково, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с плановыми работами 15 и 16 декабря в двух населенных пунктах городского округа Щелково отключат электричество», - говорится в сообщении.

Во вторник с 11:00 до 13:00 света не будет в деревне Малые Петрищи, а 16 декабря с 14:00 до 16:00 электричество отключат в селе Петровское.​